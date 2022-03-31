ФІФА і перші особи Катару запросили 23-річного нападника взяти участь у проведенні жеребкування фінальної частини Мундіалю, яке пройде 1 квітня в Досі. Кіліан відмовився, мотивувавши це тим, що капітаном збірної Франції є Уго Льоріс, а не він.

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Відповідно, на думку Мбаппе, доцільнішим є приїзд на церемонію саме капітана збірної. Про це повідомляє AS з посиланням на L'Equipe.

Відмова Мбаппе приїхати на жеребкування ще більше загострила відносини гравця з керівництвом ПСЖ, які й так далекі від найкращих. Як відомо, президентом клубу є катарець Нассер Аль-Хелаїфі, який кілька разів пропонував Кіліану підписати новий контракт, проте гравець відмовився. Першого липня форвард стане вільним агентом, тому не збирається виконувати вимоги керівництва клубу.

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