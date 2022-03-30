Азійська збірна гарантувала собі путівку на Мундіаль, але ризикує її втратити через недотримання прав жінок.

В останньому турі відбору підопічні хорвата Драгана Скочіча обіграли Ліван (2:0) і завершили відбір на першій сходинці групи А. Іран достроково здобув путівку на Мундіаль, але тепер з'явився певний ризик, що команда не поїде в Катар.

Справа в тому, що на матч, який відбувся у місті Мешхед, не пустили дві тисячі жінок, хоча вони мали квитки. Іран відомий своїм жорстким обмеженням прав жінок, а тепер це може принести проблеми національній команді. Охорона стадіону застосувала перцевий газ, щоб розігнати натовп.

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"Ми чуємо тривожні новини від ФІФА та АФК (Азіатської футбольної конфедерації)", – написав у Twitter член правління Федерації футболу Ірану Мехрдад Серадскі. У країні припускають, що ФІФА може відібрати путівку на чемпіонат світу, адже у 2019 році Іран вже отримував попередження через масові порушення прав жінок, повідомляє Football Italia.

Щоправда, настільки суворе покарання втілиться в реальність лише у випадку призупинення членства Ірану у ФІФА і АФК. Наразі такий розвиток подій вважають малоймовірним, хоча все може змінитися. Жеребкування групового турніру ЧС-2022 пройде вже у п'ятницю, 1 квітня.

Одним із головних претендентів на отримання путівки на ЧС-2022 у випадку дискваліфікації Ірану називають збірну Італії. "Скуадра Адзурра" сенсаційно вилетіла у плей-офф кваліфікації, але має найкращий рейтинг серед збірних, які не вийшли на турнір. Відповідно до Регламенту ФІФА, саме цей показник є пріоритетним. Щоправда, в такому разі буде порушено принцип квот від кожного континенту, адже Європа (УЄФА) має тільки 13 гарантованих місць.

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