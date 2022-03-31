ФИФА и первые лица Катара пригласили 23-летнего нападающего принять участие в проведении жеребьевки финальной части Мундиаля, которая пройдет 1 апреля в Дохе. Килиан отказался, мотивировав это тем, что капитаном сборной Франции является Уго Льорис, а не он.

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Соответственно, по мнению Мбаппе, более целесообразным является приезд на церемонию именно капитана сборной. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

Отказ Мбаппе приехать на жеребьевку еще более обострил отношения игрока с руководством ПСЖ, которые и так далеки от идеальных. Как известно, президентом клуба является катарец Нассер Аль-Хелаифи, несколько раз предлагавший Килиану подписать новый контракт, однако игрок отказался. Первого июля форвард станет свободным агентом, потому не собирается выполнять требования руководства клуба.

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