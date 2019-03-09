Фанати ПСЖ – гравцям: Знайдіть свої яйця або забирайтесь

Одне з найбільших угрупувань ультрас парижан написало листа ПСЖ після вильоту команди з Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед.

Фанатське об'єднання CUP закликало футболістів ПСЖ не ганьбити паризький клуб.

Неймар проривався до суддівської кімнати після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Аль-Хелаїфі також шаленів

"Ви нам показали, що таке сором і презирство. Майже через два роки після найгіршого приниження, якого зазнали вболівальники ПСЖ, ви знову стали посміховиськом для Європи.

Ви не виконали місію. Ми чекали більшої поваги і самовіддачі, більшого професіоналізму й амбіцій від тих, хто зобов'язаний захищати кольори команди. Ми більше не приймемо те, як ви уявляєте наші кольори. В цьому немає ні цінностей, ні честі. Знайдіть свої яйця або забирайтеся", – написали представники ультрас.

Нагадаємо, що ПСЖ після перемоги у першому матчі над Манчестер Юнайтед (2:0) вдома програв 1:3 та вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ