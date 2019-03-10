Мбаппе: В следующем сезоне я буду играть за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов и рассказал о планах на следующий сезон.

"У меня нет слов, я долго не мог заснуть после поражения от Манчестер Юнайтед. Мы упорно трудились, чтобы пройти дальше. Мы разочарованы.

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В следующем сезоне я буду играть за ПСЖ, этот вопрос уже решен. Я верю в этот проект. Я уверен, что мы сделаем что-то хорошее в этом клубе, потому что болельщики поддерживают нас", – цитирует Мбаппе FranceFootball.

Напомним, ПСЖ дома проиграл Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3 и покинул самый престижный клубный турнир Европы.

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