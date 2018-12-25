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Мбаппе став найкращим футболістом року у Франції за версією France Football

16:37 61 Читать на русском
Мбаппе став найкращим футболістом року у Франції за версією France Football
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Нападник Парі Сен-Жермен і збірної Франції Кіліан Мбаппе став володарем чергової нагороди.

Авторитетне видання France Football визнало 20-річного форварда найкращим футболістом Франції в 2018 році.

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Раніше Мбаппе зайняв четверте місце в голосуванні за "Золотий м'яч", але став володарем трофею Копа, який також вручає France Football.

Минулого літа Мбаппе в складі збірної Франції виграв чемпіонат світу-2018.

Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагороди

Теги
Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе France Football Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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