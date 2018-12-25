Мбаппе став найкращим футболістом року у Франції за версією France Football

Світ — 16:24 668
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ПАОК готовий продати Хачеріді
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Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10Україна — 16:00 2055
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Іноземні клуби проявляють інтерес до гравців Зорі – клуб отримав пропозиціїСвіт — 14:57 872
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Рамос готовий першим покинути Реал, якщо його знову очолить МоуріньюІспанія — 14:18 1794
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Сульшер феєрично повернувся в МЮ, Ліверпуль пішов у відрив, Реал виграв перший трофей у сезоні – підсумки євровікендуСвіт — 12:50 1462
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