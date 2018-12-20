Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагороди

Найкращий молодий футболіст сьогодення розміняв третій десяток. Кіліан Мбаппе святкує 20-річчя. Пригадуємо, чого він вже досяг на цей момент.

150 офіційних матчів на дорослому рівні, 73 голи, 41 результативна передача.

Дебютував понад 3 роки тому у віці 16 років 347 днів, ставши наймолодшим гравцем першої команди Монако з часу Тьєррі Анрі. У лютому 2016-го забив перший гол в дорослому футболі – наймолодший бомбардир монегасків (17 років 62 дні), знову побитий рекорд Анрі.

Чемпіон Франції у складі Монако (2016/17) та ПСЖ (2017/18), з парижанами виграв ще Кубок Франції та Кубок Ліги. У трьох поспіль сезонах Ліги 1 забиває не менше 12 голів. Також входив у символічну збірну чемпіонату і визнавався найкращим молодим гравцем двох останніх сезонів.

Трансфер у Парі Сен-Жермен (35 млн за оренду + 135 млн викуп) супроводжувався справжніми зірковими запитами сім'ї Мбаппе. Підписний бонус на 5 млн євро, зарплата в розмірі 55 млн за 5 років, приватний літак, солідна компенсація у випадку проблем клубу і тд. Для здійснення переходу ПСЖ підключив найкращих агентів і юристів, щоб переконати Кіліана, не потрапити під санкції фінансового фейр-плей і заплатити мінімум податків.

Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ

Чемпіон світу 2018 року зі збірною Франції, гравець основного складу, один з ключових виконавців команди Дідьє Дешама. Потрапив у символічну збірну турніру та став найкращим молодим гравцем Мундіалю. За два роки до того впевнено виграв з Францією U-19 юнацький чемпіонат Європи.

Посів 4 місце в голосуванні на найкращого гравця ФІФА-2018 та на "Золотий м'яч-2018". Виграв нагороду Kopa Trophy-2018 від France Football, станцювавши на церемонії. У 2017-му отримав звання Golden Boy.

Найдорожчий гравець світу на цей момент за версією авторитетного порталу Transfermarkt. Ринкова вартість – 200 мільйонів євро, Неймар і Мессі коштують на 20 млн менше.

Він вже один з найкращих, а йому лише 20 років. Можна сперечатися про те, стільки в підсумку "Золотих м'ячів" виграє Кіліан, але чітко зрозуміло, що він є зіркою сучасного і майбутнього футболу. Не одноденка, а футболіст, якого можна обережно ставити за спинами Мессі та Роналду і точно не за спиною Неймара.

"Дивно, але я не відчуваю, що роблю щось особливе. Люди кажуть мені інше, однак я просто живу своєю мрією. Я завжди мріяв мати таке життя, завжди хотів стати футболістом. Футбол викликає багато популярності, прихильників і пристрасті. Але я не відчуваю себе винятковою людиною", – розповів Кіліан Мбаппе в інтерв'ю Le Parisien з нагоди 20-річчя.