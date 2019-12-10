Мбаппе розсердився на Тухеля – ПСЖ доведеться обирати між тренером і гравцем

ПСЖ ризикує втратити свій головний актив через виховні методи Томаса Тухеля. Найгірший з усіх можливих варіантів стає реальністю.

Неймар – не єдина велика проблема Парі Сен-Жермен. Дві заміни Мбаппе за чотири дні спровокували черговий "землетрус" у таборі парижан. Чаша терпіння 20-річного форварда переповнилась в Монпельє. Він зухвало проігнорував Тухеля, сідаючи на лаву запасних. Тепер німецький тренер ризикує втратити посаду, інформує Mundo Deportivo.

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Мбаппе не подобається, що Тухель ставиться до нього, як до підлітка і показово виховує на публіці. Кіліан вважає себе зіркою, якій не личить передчасно покидати поле, зазначає джерело. Натомість екс-наставник Борусії не збирається йти на поступки жодному гравцеві. Мбаппе потрібно змужніти та демонструвати значно більшу самовіддачу, щоб не залишитись вічно перспективним, наполягає німець.

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Конфлікт між тренером та гравцем сильно насторожує керівництво ПСЖ. Спортивний директор парижан Леонардо побоюється, що Мбаппе може відхилити пропозицію клубу щодо продовження контракту через розбіжності з Тухелем, а після цього – перебратися в Мадрид. Найпевніше, катарським шейхам доведеться обирати – головний актив, чи тренер, який наразі нічого вагомого не досяг. Реал пильно стежить за ситуацією.

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