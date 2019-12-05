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Реал знайшов несподіваний козир у переговорах з ПСЖ щодо Мбаппе

10:28 408 Читать на русском
Реал знайшов несподіваний козир у переговорах з ПСЖ щодо Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Reuters

Мадридський Реал не полишає надій на підписання зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Керівництво "вершкових" може використати Вінісіуса Жуніора, щоб переконати парижан відпустити чемпіона світу, інформує AS.

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Спортивний директор ПСЖ Леонардо має неабиякий інтерес до бразильця, вважаючи, що 19-річний форвард стане зіркою у майбутньому. Натомість Реал вже не перший рік полює на Мбаппе, однак чемпіони Франції завжди відповідали на запити мадридців категоричною відмовою. Існує варіант, що саме Вінісіус стане ключем у пошуках компромісу між двома клубами, і бомбардир ПСЖ таки опиниться на Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, весною минулого року Реал заплатив Фламенго 45 мільйонів євро за юного бразильця.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія Франція Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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