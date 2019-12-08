Мбаппе демонстративно проігнорував Тухеля після своєї заміни

Схоже, між наставником ПСЖ і молодою зіркою парижан непрості стосунки.

На 90-й хвилині матчу 17-го туру Ліги 1 Монпельє – ПСЖ (1:3) наставник гостей Томас Тухель вирішив замінити нападника Кіліана Мбаппе на Шупо-Мотінга.

Реал знайшов несподіваний козир у переговорах з ПСЖ щодо Мбаппе

20-річний гравець, який встиг у матчі відзначитись голом і асистом, не приховував свого розчарування та пройшов повз тренера, не вислухавши його.

Тухель ще кілька секунд намагався достукатись до свого підопічного, але Мбаппе демонстративно не звертав на нього уваги.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

Ліга 1: ПСЖ завдяки голам зіркового тріо обіграв Монпельє, Монако розгромив Ам'єн