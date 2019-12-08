toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Мбаппе демонстративно проігнорував Тухеля після своєї заміни

13:20 420 Читать на русском
Мбаппе демонстративно проігнорував Тухеля після своєї заміни
Кіліан Мбаппе та Томас Тухель / Фото Diario AS

Схоже, між наставником ПСЖ і молодою зіркою парижан непрості стосунки.

 

На 90-й хвилині матчу 17-го туру Ліги 1 Монпельє – ПСЖ (1:3) наставник гостей Томас Тухель вирішив замінити нападника Кіліана Мбаппе на Шупо-Мотінга.

Реал знайшов несподіваний козир у переговорах з ПСЖ щодо Мбаппе

20-річний гравець, який встиг у матчі відзначитись голом і асистом, не приховував свого розчарування та пройшов повз тренера, не вислухавши його.

Тухель ще кілька секунд намагався достукатись до свого підопічного, але Мбаппе демонстративно не звертав на нього уваги.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

Ліга 1: ПСЖ завдяки голам зіркового тріо обіграв Монпельє, Монако розгромив Ам'єн

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Томас Тухель Томас Тухель Монпельє - ПСЖ Франція Відеоновини Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
18
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук