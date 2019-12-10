ПСЖ готовий відпустити Неймара – французи суттєво знизили суму

Нападник ПСЖ Неймар має шанс змінити клуб наступного літа. Парижани готові розглянути пропозиції щодо трансферу форварда.

ПСЖ не буде втримувати Неймара у літнє трансферне вікно-2020. Клуб готовий вислухати пропозиції щодо нападника, якого минулого літа активно намагалася підписати Барселона. Раніше керівництво ПСЖ готове було відпустити 27-бразильця за 300 млн євро, тепер же сума знижена до 180 млн, інформує Marca.

ПСЖ може замінити Неймара лідером Ліверпуля

Головним претендентом на Неймара все ще залишається Барселона, з якої нападник влітку 2017 року перебрався у Париж за рекордні 222 млн євро. Зазначається, що ПСЖ налаштований зберегти Кіліана Мбаппе, яким активно цікавиться Реал, а от бразилець цілком може покинути столицю Франції.

В сезоні 2019/20 Неймар зіграв 9 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 1 асист.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України