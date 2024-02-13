Напередодні команда Хав'єра Маскерано здобула путівку на Олімпіаду 2024 року. Потенційними суперниками аргентинців стала збірна України, яка вперше в історії братиме участь у цьому турнірі.

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Наставник Аргентини U-23 хоче, щоб в команді був Ліонель Мессі. "Усі знають про мою дружбу з Мессі. Такий футболіст може допомогти нам на Олімпіаді. Але, очевидно, рішення залежатиме від нього та від обставин", – цитує Маскерано ESPN.

Нагадаємо, регламент футбольного турніру Олімпіади передбачає, що команди можуть заявляти по три більш досвідчених гравці. Лео Мессі вже брав участь в Олімпійських іграх, здобувши золоту медаль в Пекіні 2008 року.