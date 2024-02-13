Мессі може опинитися серед суперників України – аргентинець сам буде ухвалювати рішення
Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі вже отримав запрошення від головного тренера олімпійської збірної Аргентини.
Напередодні команда Хав'єра Маскерано здобула путівку на Олімпіаду 2024 року. Потенційними суперниками аргентинців стала збірна України, яка вперше в історії братиме участь у цьому турнірі.
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Наставник Аргентини U-23 хоче, щоб в команді був Ліонель Мессі. "Усі знають про мою дружбу з Мессі. Такий футболіст може допомогти нам на Олімпіаді. Але, очевидно, рішення залежатиме від нього та від обставин", – цитує Маскерано ESPN.
Нагадаємо, регламент футбольного турніру Олімпіади передбачає, що команди можуть заявляти по три більш досвідчених гравці. Лео Мессі вже брав участь в Олімпійських іграх, здобувши золоту медаль в Пекіні 2008 року.