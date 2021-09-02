Збірна Франції може вийти на матч проти України без нападника Кіліана Мбаппе.

Зірка чемпіонів світу відчув біль у литковому м'язі і попросив заміну під завісу матчу проти Боснії і Герцеговини (1:1), інформує L'Équipe.

Франція – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Наразі невідомо, чи є пошкодження Мбаппе серйозним. Сьогодні (2 вересня) форвард повинен пройти детальне обстеження для встановлення діагнозу. Вже у суботу (4 вересня) французи зіграють проти України на виїзді.

Нагадаємо, саме підопічні Дешама очолюють групу D з 8 очками у 4 матчах. Україна йде другою та відстає на 4 очки.

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