Мбаппе рискует пропустить матч против сборной Украины
Сборная Франции может выйти на матч против Украины без нападающего Килиана Мбаппе.
Звезда чемпионов мира почувствовал боль в икроножной мышце и попросил замену под занавес матча против Боснии и Герцеговины (1:1), информирует L'Équipe.
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Пока неизвестно, является ли повреждение Мбаппе серьезным. Сегодня (2 сентября) форвард должен пройти детальное обследование для установления диагноза. Уже в субботу (4 сентября) французы сыграют против Украины на выезде.
Напомним, именно подопечные Дешама возглавляют группу D с 8 очками в 4 матчах. Украина идет второй и отстает на 4 очка.
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