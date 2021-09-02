Сборная Франции может выйти на матч против Украины без нападающего Килиана Мбаппе.

Звезда чемпионов мира почувствовал боль в икроножной мышце и попросил замену под занавес матча против Боснии и Герцеговины (1:1), информирует L'Équipe.

Франция – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пока неизвестно, является ли повреждение Мбаппе серьезным. Сегодня (2 сентября) форвард должен пройти детальное обследование для установления диагноза. Уже в субботу (4 сентября) французы сыграют против Украины на выезде.

Напомним, именно подопечные Дешама возглавляют группу D с 8 очками в 4 матчах. Украина идет второй и отстает на 4 очка.

Босния и Герцеговина сыграла вничью с Францией – "Ле Блё" не умеют раскрывать "автобусы", а бошняки дают урок Украине