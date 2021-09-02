Збірна Франції зіграла внічию зі збірною Боснії і Герцеговини у 4-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Справжня сенсація у групі збірної України. Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами Джеко та Грізманна, а от у другому зі знакових подій можна згадати хіба вилучення Кунде за грубий підкат.

Боснія і Герцеговина розписала сенсаційну нічию з Францією на виїзді

Оскільки й Україна зіграла внічию з Казахстаном, то жодних змін у таблиці не відбулося. Франція залишилася першою, випереджаючи "синьо-жовтих" на чотири очки. Боснія і Герцеговина з двома пунктами у активі передостання, але має матч у запасі.