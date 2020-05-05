Мбаппе пролонгує співпрацю з ПСЖ за однієї умови

Французький діамант Кіліан Мбаппе готовий підписати з Парі Сен-Жермен нову угоду, однак на своїх умовах.

Вчора з'явилася інформація, що ПСЖ запропонував Мбаппе новий контракт із зарплатою на рівні Неймара, а Кіліан схиляється до того, щоб відповісти згодою.

Однак у француза буде одна важлива умова – у новій угоді повинна з'явитися клаусула, активація якої дасть йому змогу перейти в інший клуб, запевняє AS.

Мбаппе можна буде купити за "копійки" – песимістичний прогноз щодо майбутнього трансферного ринку

Таким чином Мбаппе вбереже себе від "золотої клітки". І матиме опцію змінити місце роботи. Саме такий пункт дозволив Неймару змінити Барселону на ПСЖ.

Фаворитом на 21-річного форварда виступає Реал. Щоправда, мадридці плекають надії, що Кіліан не підпише з ПСЖ новий контракт. Тоді наступного літа (за рік за завершення терміну угоди) можна буде вести перемовини з позиції сили.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами. До слова, Кіліан є найдорожчим гравцем світу за версією Transfermarkt. Француза оцінюють у 180 млн євро.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1