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Мбаппе пролонгує співпрацю з ПСЖ за однієї умови

5 травня 12:41 1235 Читать на русском
Мбаппе пролонгує співпрацю з ПСЖ за однієї умови
Кіліан Мбаппе

Французький діамант Кіліан Мбаппе готовий підписати з Парі Сен-Жермен нову угоду, однак на своїх умовах.

Вчора з'явилася інформація, що ПСЖ запропонував Мбаппе новий контракт із зарплатою на рівні Неймара, а Кіліан схиляється до того, щоб відповісти згодою.

Однак у француза буде одна важлива умова – у новій угоді повинна з'явитися клаусула, активація якої дасть йому змогу перейти в інший клуб, запевняє AS.

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Таким чином Мбаппе вбереже себе від "золотої клітки". І матиме опцію змінити місце роботи. Саме такий пункт дозволив Неймару змінити Барселону на ПСЖ.

Фаворитом на 21-річного форварда виступає Реал. Щоправда, мадридці плекають надії, що Кіліан не підпише з ПСЖ новий контракт. Тоді наступного літа (за рік за завершення терміну угоди) можна буде вести перемовини з позиції сили.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами. До слова, Кіліан є найдорожчим гравцем світу за версією Transfermarkt. Француза оцінюють у 180 млн євро.

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Теги
Франція Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Трансфери ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид
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