Мбаппе продлит сотрудничество с ПСЖ при одном условии

Французский бриллиант Килиан Мбаппе готов подписать с Пари Сен-Жермен новое соглашение, однако на своих условиях.

Вчера появилась информация, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой на уровне Неймара, а Килиан склоняется к тому, чтобы ответить согласием.

Однако у француза будет одно важное условие – в новом соглашении должна появиться клаусула, активация которой позволит ему перейти в другой клуб, уверяет AS.

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Таким образом Мбаппе убережет себя от "золотой клетки". И будет иметь опцию сменить место работы. Именно такой пункт позволил Неймару перейти из Барселоны в ПСЖ.

Фаворитом на 21-летнего форварда выступает Реал. Правда, мадридцы питают надежды, что Килиан не подпишет с ПСЖ новый контракт. Тогда следующим летом (за год до истечения срока соглашения) можно будет вести переговоры с позиции силы.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами. К слову, Килиан является самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt. Француза оценивают в 180 млн евро.

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