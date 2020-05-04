ПСЖ запропонував Мбаппе зарплату Неймара

Парижани не втрачають надій зберегти головних зірок у клубі.

Мбаппе має контракт з ПСЖ до 2022 року. Мадридський Реал дуже сподівається, що Кіліан не підпише нову угоду та переїде в Іспанію, однак парижани роблять все можливе, щоб зберегти молоду зірку.

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Чемпіони Франції запропонували Мбаппе новий контракт із зарплатою на рівні Неймара, інформує L'Equipe. Наразі Кіліан, за оцінками преси, отримує понад 20 мільйонів євро в рік, а Ней – близько 35 млн.

21-річний форвард ретельно вивчає пропозицію та може її прийняти. Його все влаштовує у Парижі, тому ймовірність продовження співпраці між сторонами доволі висока.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами. До слова, Кіліан є найдорожчим гравцем світу за версією Transfermarkt. Француза оцінюють у 180 млн євро.

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