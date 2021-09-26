Група прихильників "вершкових" навіть перехопила автомобіль президента клубу Флорентіно Переса, щоб отримати особисту гарантію.

Власник Манчестер Сіті прагне підписати Мбаппе за будь-яку ціну

Один з фанатів закричав у вікно машини: "Президенте, підпишіть Мбаппе!". Відповідь Переса дає привід для оптимізму: "Наступного року".

Нагадаємо, Реал робив спроби підписати Мбаппе в літнє трансферне вікно, однак ПСЖ не переконали навіть 180 млн євро. Мадридці вирішили почекати ще рік і спробувати забрати чемпіона світу вільним агентом.

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