"Мбаппе хоче отримати новий досвід. Одного разу він гратиме за Реал. Я не знаю, коли, але він перейде. Це тільки питання часу. Він сам про це сказав.

Мбаппе готовий пришвидшити свій трансфер у Реал

Реал є найкращим клубом планети. Відбувається зараз реконструкція чи ні, але це новий футбол, нове покоління, нові гравці. Ми повинні інвестувати в молодих хлопців, щоб одного разу вони стали великими футболістами", – сказав Бензема для L'equipe.

Нагадаємо, чинний контракт Кіліана з ПСЖ завершується влітку 2022-го, і гравець дав зрозуміти керівництву парижан, що не має наміру продовжувати співпрацю.

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