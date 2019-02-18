Мбаппе оновив майже півстолітній рекорд Ліги 1 за результативністю

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати нові досягнення.

У матчі 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ мінімально переміг Сент-Етьєн завдяки голу молодого форварда парижан Кіліана Мбаппе.

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Таким чином 20-річний нападник став першим гравцем Ліги 1 за останні 45 років, який забив 19 голів у 18 стартових турах турніру, повідомляє Opta Sports.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 18 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

ПСЖ зараз одноосібно очолює турнірну таблицю внутрішнього чемпіонату та зберігає високі шанси на вихід в наступний раунд Ліги чемпіонів, перемігши МЮ (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу.

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