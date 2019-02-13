Мбаппе наздогнав Зідана та Роналдо за кількістю голів в Лізі чемпіонів

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився забитим голом в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. Він став для француза 14-м в рамках турніру.

Щоб забити 14 голів у Лізі чемпіонів, 20-річному Мбаппе знадобилося провести всього 24 матчі. Одни з найращих французьких гравців в історії футболу Зінедін Зідан досяг цієї позначки у 80 іграх.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

По 14 голів у Лізі чемпіонів також забили такі відомі екс-футболісти, як Роналдо, Мірослав Клозе, Адріано, Давід Вілья і Робер Пірес.

Найращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів наразі є нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який забив 121 гол.

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