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Мбаппе наздогнав Зідана та Роналдо за кількістю голів в Лізі чемпіонів

09:11 1664 Читать на русском
Мбаппе наздогнав Зідана та Роналдо за кількістю голів в Лізі чемпіонів
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

 Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився забитим голом в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. Він став для француза 14-м в рамках турніру.

Щоб забити 14 голів у Лізі чемпіонів, 20-річному Мбаппе знадобилося провести всього 24 матчі. Одни з найращих французьких гравців в історії футболу Зінедін Зідан досяг цієї позначки у 80 іграх.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

По 14 голів у Лізі чемпіонів також забили такі відомі екс-футболісти, як Роналдо, Мірослав Клозе, Адріано, Давід Вілья і Робер Пірес.

Найращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів наразі є нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який забив 121 гол.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Відеоновини Манчестер Юнайтед - ПСЖ Роналдо Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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