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Мбаппе обновил почти полувековой рекорд Лиги 1 по результативности

09:32 115 Читати українською
Мбаппе обновил почти полувековой рекорд Лиги 1 по результативности
Килиан Мбаппе / Фото AFP

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает устанавливать новые достижения.

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ минимально победил Сент-Этьен благодаря голу молодого форварда парижан Килиана Мбаппе.

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Таким образом 20-летний нападающий стал первым игроком Лиги 1 за последние 45 лет, который забил 19 голов в 18 стартовых турах турнира, сообщает Opta Sports.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 18 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

ПСЖ сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу внутреннего чемпионата и сохраняет высокие шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, победив МЮ (2:0) в первом матче 1/8 финала.

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Сент-Этьен - ПСЖ: Воскресенье 17 февраля 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
0 : 1
ПСЖ
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ПСЖ ПСЖ Франция Рекорды Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Сент-Этьен - ПСЖ
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