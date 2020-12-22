Схоже, французькі поціновувачі спорту цікавляться не лише футболом.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе посів другу сходинку у рейтингу найкращих спортсменів Франції за підсумками 2020 року від аналітичного центру Odoxa, повідомляє RTL. 22-річна зірка футболу набрав 21% голосів респондентів.

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Переміг у цих перегонах біатлоніст Мартен Фуркад (22%), а замикає трійку найкращих велогонщик Жюліан Алафіліпп (18%).

У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Кіліан провів 12 матчів в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами. У минулому сезоні ПСЖ здобув золоті медалі Ліги 1 та добрався до фіналу Ліги чемпіонів.

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