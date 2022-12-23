Після розкішних виступів на катарському Мундіалі Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt. Тепер його оцінюють у 180 мільйонів євро, а до ЧС – у 160.

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Завдяки зростанню вартості форвард ПСЖ та збірної Франції обійшов у рейтингу представника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда, за якого правлять 170 мільйонів у євровалюті. Третім розташувався Вінісіус Жуніор – 120 мільйонів.

У топ-25 найдорожчих гравців, окрім Мбаппе, у вартості додали ще четверо – Джуд Беллінгем застрибнув на 4 місце зі 110 мільйонами, Букайо Сака тепер 8-й (100 млн), Орельєн Чуамені – 11-й (90 млн), а Йошко Гвардіол – 25-й (75 млн).

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