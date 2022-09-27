Леандро Паредес вже може не надто обмежувати себе у висловлюваннях після переходу з ПСЖ у Ювентус.

Аргентинець був одним з найближчих друзів Мессі у французькому гранді, а от про Мбаппе відгукнувся прохолодно.

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"Характер Мбаппе? Навіть не знаю, я не той, хто буде говорити про нього. У мене були хороші людські стосунки з деякими одноклубниками. Але я не можу говорити про тих, з ким не мав таких стосунків", – цитує Паредеса Ole.

Нагадаємо, хавбек 3,5 роки захищав кольори ПСЖ, а минулого літа перебрався до Ювентуса на правах оренди з викупом.

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