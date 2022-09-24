Ліонель Мессі залишається центром збірної Аргентини не лише на полі, а й за кулісами.

Упродовж останніх днів окремої уваги варта взаємодія Лео з Родріго Де Паулем.

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Спочатку хавбек Атлетіко "наїхав" і навіть почав штовхати Мессі на тренуванні збірної Аргентини. Леандро Паредес розняв партнерів, але навряд там було щось серйозне. Мессі та Де Пауль майже відразу почали сміятися.

Messi & De Paul back together ???pic.twitter.com/uS4djW5H35 — Judy️ (@messisbabe) September 21, 2022

Пізніше Родріго двічі проявив свою турботу до капітана. Де Пауль відразу "вписався" за Мессі, коли того грубо збили у товариському матчі проти Гондурасу (3:0).

QUÉ LE PEGAS A MESSI LA CONCHA DE TU RE PUTISIMA MADRE pic.twitter.com/K6yW7sA36u — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 24, 2022

Після фінального свистка стався ще один інцидент. Працівник збірної Гондурасу міцно схопив Мессі за руку (ймовірно, хотів сфотографуватися). Де Паулю це не сподобалось, і він різко відсунув набридливого фаната від Ліонеля.