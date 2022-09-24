Мессі у збірній має дивні стосунки з хавбеком Атлетіко – той спочатку "наїхав" на Лео, а потім відбивав від суперників
Ліонель Мессі залишається центром збірної Аргентини не лише на полі, а й за кулісами.
Упродовж останніх днів окремої уваги варта взаємодія Лео з Родріго Де Паулем.
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Спочатку хавбек Атлетіко "наїхав" і навіть почав штовхати Мессі на тренуванні збірної Аргентини. Леандро Паредес розняв партнерів, але навряд там було щось серйозне. Мессі та Де Пауль майже відразу почали сміятися.
Пізніше Родріго двічі проявив свою турботу до капітана. Де Пауль відразу "вписався" за Мессі, коли того грубо збили у товариському матчі проти Гондурасу (3:0).
Після фінального свистка стався ще один інцидент. Працівник збірної Гондурасу міцно схопив Мессі за руку (ймовірно, хотів сфотографуватися). Де Паулю це не сподобалось, і він різко відсунув набридливого фаната від Ліонеля.