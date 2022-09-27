Леандро Паредес уже может не слишком ущемлять себя в высказываниях после перехода из ПСЖ в Ювентус.

Аргентинец был одним из самых близких друзей Месси во французском гранде, а вот о Мбаппе отозвался прохладно.

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"Характер Мбаппе? Даже не знаю, я не тот, кто будет говорить о нем. У меня были хорошие человеческие отношения с некоторыми одноклубниками. Но я не могу говорить о тех, с кем не имел таких отношений", – цитирует Паредеса Ole.

Напомним, хавбек 3,5 года защищал цвета ПСЖ, а прошлым летом перебрался в Ювентус на правах аренды с выкупом.

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