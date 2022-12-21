Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе взяв на себе функції мотиватора, намагаючись надихнути команду на камбек у фіналі ЧС-2022 проти Аргентини.

"Ми повертаємось на поле і не дозволяємо супернику більше так грати – це безглуздо. Або ми виходимо і викладаємося, виграючи дуелі один в один, або потрібно зробити щось ще. Ми можемо повернутися у гру!

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Це фінал чемпіонату світу, це матч всього життя! У жодному разі гірше вже не буде. Хлопці, це фінал чемпіонату світу. Таке трапляється раз на чотири роки", – цитує Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, у фіналі катарського чемпіонату світу Аргентина ще до перерви змогла забити у ворота Уго Льоріса два "сухих" м'ячі. Проте Франція завдяки дублю Мбаппе відігралася і перевела гру в овертайм. Там команди обмінялися голами Мессі та Мбаппе. Доля титулу вирішилася у серії пенальті, в якій більш влучними були аргентинці.

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