Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе взял на себя функции мотиватора, пытаясь вдохновить команду на камбэк в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

"Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть – это бессмысленно. Или мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли друг в друга, или нужно сделать что-нибудь еще. Мы можем вернуться в игру!

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Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни! Ни в коем случае хуже уже не будет. Ребята, это финал чемпионата мира. Такое случается раз в четыре года", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в финале катарского чемпионата мира Аргентина еще до перерыва смогла забить в ворота Уго Льориса два "сухих" мяча. Однако Франция благодаря дублю Мбаппе отыгралась и перевела игру в овертайм. Там команды обменялись голами Месси и Мбаппе. Судьба титула решилась в серии пенальти, в которой более точными были аргентинцы.

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