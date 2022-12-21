Аргентинці продовжують святкувати перемогу на ЧС-2022, не забуваючи про суперників. Чи не найбільше дістається Кіліану Мбаппе. При чому працює над цим переважно Еміліано Мартінес.

Тиша для Мбаппе та непристойний жест: герой збірної Аргентини запалив після перемоги на ЧС-2022

Голкіпер "Альбіселесте" ще у роздягальні після фіналу попросив про хвилину тиші для француза. На чемпіонському параді в столиці Аргентини Мартінес розмахував лялькою, на якій була маска незадоволеного Мбаппе.

Вочевидь, французу дістається за його необачну фразу про південноамериканські команди. Мбаппе свого часу заявив, що європейські збірні маю перевагу, адже грають у більш конкурентному середовищі.

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