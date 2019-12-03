Мбаппе на церемонії "Золотого м'яча" отримав омріяне селфі з Дрогба – десять років тому йому завадив скандальний арбітр

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе мав одне важливе завдання на церемонії вручення "Золотого м'яча-2019".

Екс-форвард Челсі Дідьє Дрогба, який був ведучим заходу, зробив спільну світлину з чемпіоном світу. Як виявилось, Мбаппе не вперше робив спробу сфотографуватись з івуарійцем.

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"Десять років тому після матчу Челсі проти Барселони до мене підійшла дитина і хотіла сфотографуватися. Того дня я відмовив через ганебні рішення суддів (скандальний півфінал сезону 2008/09 імені норвезького арбітра Тома Хеннінга Овребо – прим.). Згодом я дізнався, що тією дитиною був Киліан Мбаппе. Тепер я хочу віддати борг", – наводить слова Дрогба Goal.

Нагадаємо, сам Мбаппе також потрапив до десятки найкращих у голосуванні за "Золотий м'яч-2019" – зірковий нападник посів шосту сходинку.

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