Манчестер Сіті провів надпотужний сезон у чоловічому футболі, а Барселона – в жіночому.

"Містяни" та каталонки здобули нагороди найкращих клубів на церемонії вручення "Золотого м'яча" від France Football.

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Чоловіча команда Ман Сіті оформила перший у своїй історії требл – АПЛ, Кубок Англії та Ліга чемпіонів. Жіноча Барселона могла повторити це досягнення, якби не бюрократичні проблеми. "Кулес" виграли Прімеру та ЛЧ, проте з Кубка вилетіли через вихід гравчині, яка мала відбути дискваліфікацію.

Додамо, що Манчестер Сіті забирав нагороду найкращого клубу від France Football і минулого року.

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