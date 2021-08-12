Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе уникав ейфорії після приєднання до клубу Ліонеля Мессі.

Чемпіон світу довго зберігав мовчанку, хоча Мессі офіційно підписав контракт 2 дні тому.

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Нарешті Мбаппе створив публікацію з коротеньким повідомленням: "Ласкаво просимо до Парижа, Лео. Легенда". Молодий форвард додав кілька фотографій, на яких тепло обіймається з легендарним аргентинцем.

Зауважимо, що Мбаппе може затриматися в одній команді з Мессі лише на рік. Контракт Кіліана завершується наступного літа, а підписувати новий він не поспішає.

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