Мбаппе із запізненням привітав Мессі в ПСЖ – довгоочікувані обійми
16:47 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе уникав ейфорії після приєднання до клубу Ліонеля Мессі.
Чемпіон світу довго зберігав мовчанку, хоча Мессі офіційно підписав контракт 2 дні тому.
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Нарешті Мбаппе створив публікацію з коротеньким повідомленням: "Ласкаво просимо до Парижа, Лео. Легенда". Молодий форвард додав кілька фотографій, на яких тепло обіймається з легендарним аргентинцем.
Зауважимо, що Мбаппе може затриматися в одній команді з Мессі лише на рік. Контракт Кіліана завершується наступного літа, а підписувати новий він не поспішає.
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