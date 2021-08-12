Мессі заздалегідь розповів трьом гравцям ПСЖ про перехід – Мбаппе у список довірених не потрапив
10:02 - Читать на русском
Деякі гравці ПСЖ знали про приїзд легенди задовго до офіційного оголошення.
"Насправді, коли мій батько почав вести переговори з Леонардо, то Неймар вже знав, бо я обговорив з ним все це. Я також сказав про це Ді Марії та Паредесу – у мене є можливість приїхати в Париж.
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Ми обговорювали ледь не кожен крок. Вони хотіли знати, що відбувається, і чи зрештою я приєднаюсь до команди", – заявив Мессі у інтерв'ю Гільему Балаге.
Нагадаємо, про відхід аргентинця з Барселони стало відомо 5 серпня, а вже 10-го він офіційно підписав контракт з ПСЖ.
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