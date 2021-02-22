Звезды Боруссии Д и ПСЖ обойдутся мадридскому клубу в 852 млн евро, отчитался AS.

Реал планирует кадровую чистку состава – позитивный сигнал для Лунина

Мбаппе рассчитывает получать такую ​​же зарплату, как Неймар – в год 36 млн евро "чистыми" и 72 млн с налогами. Аппетиты Холанда несколько скромнее – 10 и 20 млн евро соответственно. Обычно Реал подписывает с новичками контракт на 6 лет. Несложные подсчеты в сумме дают 552 млн на зарплату звездного дуэта – 432 для Мбаппе и 120 для Холанда. За каждого из них требуют минимум 150 млн евро, то есть общие расходы Реала достигнут безумных 852 млн.

Добавим, что Мбаппе провел в текущем сезоне 30 матчей, отличился 21 голом и 9 ассистами. Статистика Холанда – 25 матчей, 27 голов и 7 ассистов.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021