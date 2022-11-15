Місяць тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Мбаппе нібито вирішив покинути ПСЖ, хоча зовсім недавно підписав новий контракт. Виявилося, що причиною стали гроші.

Мбаппе проміняв мрію на 630 мільйонів – розсекречено схему виплат, якою ПСЖ спокусив зіркового француза

За інформацією L'Equipe, француза розізлило те, що клуб невчасно виплатив йому зарплату за вересень. Клуб не зумів надати належного пояснення представникам Кіліана, чому виникла така ситуація. Водночас Мессі та Неймар свої виплати отримали без затримок. У такому ставленні Мбаппе вбачає неповагу до себе.

Нагадаємо, за новим контрактом, ПСЖ платить Кіліану близько 70 мільйонів євро на рік. У нинішньому сезоні 23-річний француз провів 20 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 5 асистів.