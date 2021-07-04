Майбутнє зіркового форварда досі перебуває під питанням. Талановитий француз готовий продовжити контракт з ПСЖ, якщо керівництво клубу пропише в його новій угоді фіксовану суму, за яку гравець зможе перейти в мадридський Реал, повідомляє Marca.

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Регламент французької федерації футболу забороняє клубам прописувати відступні в контрактах гравців. Відтак, єдиний варіант для ПСЖ та Мбаппе – усна домовленість без юридичної сили. Клуб побоюється йти на такий крок, водночас Мбаппе не хоче покидати ПСЖ зі скандалом, оскільки цінує хороші відносини з керівництвом клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Мбаппе не стане продовжувати контракт з ПСЖ, про що вже нібито повідомив керівництву. Попри те, що чинний договір закінчується наступного літа, парижани не мають наміру продавати Кіліана в це трансферне вікно. У минулому сезоні чемпіонату Франції форвард взяв участь в 31 матчі, забив 27 голів і зробив сім результативних передач.

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