Будущее звездного форварда до сих пор находится под вопросом. Талантливый француз готов продлить контракт с ПСЖ, если руководство клуба пропишет в его новом соглашении фиксированную сумму, за которую игрок сможет перейти в мадридский Реал, сообщает Marca.

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Регламент французской федерации футбола запрещает клубам прописывать отступные в контрактах игроков. Поэтому, единственный вариант для ПСЖ и Мбаппе – устная договоренность без юридической силы. Клуб опасается идти на такой шаг, в то же время Мбаппе не хочет покидать ПСЖ со скандалом, поскольку ценит хорошие отношения с руководством клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не станет продлевать контракт с ПСЖ, о чем уже якобы сообщил руководству. Несмотря на то, что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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