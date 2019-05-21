Мбаппе хоче грати центрфорварда та мати більше впливу в ПСЖ, – ESPN

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе натякнув на від'їзд із Парк де Пренс із метою тиску на керівництво клубу.

Головний мотив натяку молодого таланта на можливий відхід із ПСЖ – бажання грати в центрі нападу, а не на фланзі, запевняє ESPN.

Мбаппе визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції

За інформацією видання, насправді Мбаппе не прагне покинути Париж і розуміє, що в найближче трансферне вікно боси клубу його не відпустять. Однак, методом публічного тиску 20-річний бомбардир вирішив досягнути особистих цілей.

Передусім Мбаппе хоче, щоб з ним радилися щодо ключових рішень всередині ПСЖ та консультувалися щодо вибору гравців, зокрема, майбутніх трансферів. На думку форварда, він – найкращий гравець команди та Ліги 1 загалом, тому до нього повинні відповідно ставитися.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 38 м'ячів.

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