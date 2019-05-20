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"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ

20 травня 11:01 823 Читать на русском
"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ
Кіліан Мбаппе / L`Equipe

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував отримання нагороди найкращому гравцю чемпіонату Франції.

"Я хотів би подякувати всім людям, які організовують цей чемпіонат. Уже четвертий рік я тут, в Лізі 1. Я пережив багато подій, які були багаті емоціями. Перш за все з Монако, де нам вдалося виграти титул.

Мбаппе визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції

Потім зовсім інший проект в ПСЖ, де мені вдалося з першого року адаптуватися. Звичайно, були деякі розчарування, але це частина футболу. Нам вдалося перемогти в Лізі 1, це можна назвати компенсацією.

Я хотів би ще раз подякувати гравцям, тренеру, клубу. Це дуже важливий момент для мене. Я думаю, що я наближаюся до першого або другого поворотного моменту в моїй кар'єрі.

ПСЖ хоче продовжити контракт з Мбаппе

Думаю, що я багато чого дізнався тут, і тепер відчуваю, що, можливо, прийшов час взяти на себе більше відповідальності. Це може бути в ПСЖ, або ж в іншому місці та новому проекті", – цитує Мбаппе L`Equipe.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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