Мбаппе хочет играть центрфорварда и иметь больше влияния в ПСЖ, – ESPN

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе намекнул на отъезд из Парк де Пренс с целью давления на руководство клуба.

Главный мотив намека молодого таланта на возможный уход с ПСЖ – желание играть в центре нападения, а не на фланге, уверяет ESPN.

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По информации издания, на самом деле Мбаппе не стремится покинуть Париж и понимает, что в ближайшее трансферное окно боссы клуба его не отпустят. Однако, методом публичного давления 20-летний бомбардир решил достичь личных целей.

Прежде всего Мбаппе хочет, чтобы с ним советовались по ключевым решений внутри ПСЖ и консультировались относительно выбора игроков, в частности, будущих трансферов. По мнению форварда, он – лучший игрок команды и Лиги 1 в целом, поэтому к нему должны соответственно относиться.

Отметим, что в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 38 мячей.

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