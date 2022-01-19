Мбаппе гратиме за Реал у наступному сезоні, – El Chiringuito
Майбутнє нападника Кіліана Мбаппе залишається однією з найважливіших тем у європейських ЗМІ.
Напередодні з'явилася інформація, що француз нібито вже не настільки стійкий у своєму бажанні покинути Париж і може підписати новий контракт.
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Ведучий програми El Chiringuito Хосеп Педрерол переконує, що переїзду футболіста в Мадрид нічого не загрожує. "Запевняю, Мбаппе гратиме за Реал у наступному сезоні", – сказав Педрерол.
Нагадаємо, контракт 23-річного форварда збірної Франції з ПСЖ завершується вже цього літа. Раніше Мбаппе не раз заявляв, що покине ПСЖ. Очікується, що Кіліан приєднається до Реала на правах вільного агента.
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