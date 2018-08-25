"Мбаппе або нічого": Перес не зможе придбати француза, якщо УЄФА не покарає ПСЖ

Мадридський Реал пильно слідкує за розслідуванням УЄФА проти ПСЖ і сподівається скористатись ситуацією та підписати нападника Кіліана Мбаппе.

Президент Реала Флорентіно Перес досі прагне підписати французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє AS.

Реал ще може підписати Мбаппе – клуб очікує рішення УЄФА щодо ПСЖ

Наразі УЄФА розслідує фінансові операції паризького гранда і в понеділок, 27 серпня, винесе вердикт. Враховуючи, що трансферні вікна в Англії та Італії закрились, Реал робить ставку саме на Кіліана, але для цього треба щоб ПСЖ був покараний. Саме у 19-річному нападнику бачать заміну Кріштіану Роналду, який виступав на Сантьяго Бернабеу протягом 9 років.

Раніше королівський клуб відмовився від ідеї підписати Едена Азара та зробив ставку на Іско.

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