toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЧОРНОМОРЕЦЬ - ДИНАМО ЮВЕНТУС - ЛАЦІО НАПОЛІ - МІЛАН

"Мбаппе або нічого": Перес не зможе придбати француза, якщо УЄФА не покарає ПСЖ

14:39 373 Читать на русском
"Мбаппе або нічого": Перес не зможе придбати француза, якщо УЄФА не покарає ПСЖ
Неймар та Кіліан Мбаппе / ФК ПСЖ

Мадридський Реал пильно слідкує за розслідуванням УЄФА проти ПСЖ і сподівається скористатись ситуацією та підписати нападника Кіліана Мбаппе.

Президент Реала Флорентіно Перес досі прагне підписати французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє AS.

Реал ще може підписати Мбаппе – клуб очікує рішення УЄФА щодо ПСЖ

Наразі УЄФА розслідує фінансові операції паризького гранда і в понеділок, 27 серпня, винесе вердикт. Враховуючи, що трансферні вікна в Англії та Італії закрились, Реал робить ставку саме на Кіліана, але для цього треба щоб ПСЖ був покараний. Саме у 19-річному нападнику бачать заміну Кріштіану Роналду, який виступав на Сантьяго Бернабеу протягом 9 років.

Раніше королівський клуб відмовився від ідеї підписати Едена Азара та зробив ставку на Іско.

Реал узгодив трансфер Аспаса, – ЗМІ

Теги
Іспанія Трансфери Фінансовий fair-play Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен УЄФА Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Куртуа дебютує за Реал проти Жирони, – Marca
    Іспанія — 09:42366 Куртуа дебютує за Реал проти Жирони, – Marca
48
хв
Вольфсбург
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук