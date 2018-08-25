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"Мбаппе или ничего": Перес не сможет приобрести француза, если УЕФА не накажет ПСЖ

14:39 74 Читати українською
"Мбаппе или ничего": Перес не сможет приобрести француза, если УЕФА не накажет ПСЖ
Неймар и Килиан Мбаппе / ФК ПСЖ

Мадридский Реал пристально следит за расследованием УЕФА против ПСЖ и надеется воспользоваться ситуацией и подписать нападающего Килиана Мбаппе.

Президент Реала Флорентино Перес до сих пор стремится подписать французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Реал еще может подписать Мбаппе – клуб ожидает решения УЕФА по ПСЖ

Сейчас УЕФА расследует финансовые операции парижского гранда и в понедельник, 27 августа, вынесет вердикт. Учитывая, что трансферные окна в Англии и Италии закрылись, Реал делает ставку именно на Килиана, но для этого нужно, чтобы ПСЖ был наказан. Именно в 19-летнем нападающем видят замену Криштиану Роналду, выступавшему на Сантьяго Бернабеу в течение 9 лет.

Ранее королевский клуб отказался от идеи подписать Эдена Азара и сделал ставку на Иско.

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