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Есеола – про Мазяра: Перед одним з матчів він сказав: "Пацани, я нічого у вас не прошу, просто дайте їм пі**и"

11:01 1039 Читать на русском
Есеола – про Мазяра: Перед одним з матчів він сказав: "Пацани, я нічого у вас не прошу, просто дайте їм пі**и"
Володимир Мазяр / Соцмережі

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола розповів про тренера Володимира Мазяра, з яким разом працював у Акжайику.

"Пішов у Акжайик більшою мірою, через Мазяра. Всі говорили про нього погані речі, але я був упевнений, що мені це допоможе.
В чому полягала специфічність Мазяра? В характері, вимогах, підході до справ.

Кайрат Есеоли оригінальним чином виграв Кубок Казахстану

Не знаю, як його дружина витримує. У деяких моментах він може бути надто нав'язливим, надто вимогливим, надто запальним.

Непогодов та Есеола увійшли в список найкращих гравців чемпіонату Казахстану

Перед одним важливим матчем він зайшов в роздягальню, не говорив про розстановку, а сказав: "Пацани, я нічого у вас не прошу. Просто дайте їм сьогодні пі**и". Ми вийшли і обіграли лідерів", – розповів Есеола в програмі "Моя гра з Аллою Бублій".

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Світ Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Кайрат Алмати Кайрат Алмати Володимир Мазяр Володимир Мазяр
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