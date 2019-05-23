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Шевченко довикликав у збірну України Бєсєдіна – Зозуля надалі поза списком

13:27 4100 Читать на русском
Шевченко довикликав у збірну України Бєсєдіна – Зозуля надалі поза списком
Артем Бєсєдін / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав форварда Динамо Артема Бєсєдіна на матчі відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав у команду Артема Бєсєдіна, який нещодавно відновився після травми.

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Форвард вийшов на поле у матчі 30 туру УПЛ проти донецького Шахтаря, але не відзначився результативними діями.

Востаннє нападник викликався рік тому на контрольні матчі проти Марокко та Албанії.

Бєсєдін дебютував за національну команду саме у поєдинку проти Сербії, з якою "жовто-сині" зійдуться на Арені Львів 7 червня. Ще за 3 дні збірна України так само у Львові прийматиме Люксембург. Загалом він провів 11 матчів у "жовто-синій" футболці та відзначився 1 голом.

Поза списком продовжує перебувати один із лідерів іспанського Альбасете Роман Зозуля.

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