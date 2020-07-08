Майже фатальна поразка Лаціо у відеоогляді матчу проти Лечче

У рамках 31-го туру італійської Серії А римський Лаціо зазнав несподіваної поразки від Лечче (1:2) на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Команди жваво розпочали матч, забивши два м'ячі за 5 хвилин. Гол господарів, однак, скасували через гру рукою. Натомість до вчасного добивання у виконанні Феліпе Кайседо арбітри претензій не мали – 0:1.

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Лечче відігрався ще до перерви, коли Хума Бабакар головою замкнув навіс Фалько з правого флангу. Марко Манкозу в доданий арбітром час міг вивести свою команду вперед, але не зміг реалізувати пенальті. Та переможний м'яч Лечче таки забив – на старті другої половини. Сапонара подав після розіграшу кутового, а Фабіо Лучоні виграв другий поверх – 2:1!

Ця поразка завдала серйозний удар по чемпіонських амбіціях Лаціо. Ювентус може збільшити відрив до 10 очок.

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