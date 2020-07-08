toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Майже фатальна поразка Лаціо у відеоогляді матчу проти Лечче

00:05 - Читать на русском
Майже фатальна поразка Лаціо у відеоогляді матчу проти Лечче
Радість "жовто-червоних" / Agenzia Donato Fasano

У рамках 31-го туру італійської Серії А римський Лаціо зазнав несподіваної поразки від Лечче (1:2) на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

30’ Хума Бабакар
47’ Фабіо Лучоні
 
Феліпе Кайседо 5’
Габаррон Патрік 90+3’
5’ Феліпе Кайседо
30’ Хума Бабакар
47’ Фабіо Лучоні
90+3’ Габаррон Патрік

Команди жваво розпочали матч, забивши два м'ячі за 5 хвилин. Гол господарів, однак, скасували через гру рукою. Натомість до вчасного добивання у виконанні Феліпе Кайседо арбітри претензій не мали – 0:1.

Слідами Суареса: захисник Лаціо вкусив суперника під час матчу – курйозне відео

Лечче відігрався ще до перерви, коли Хума Бабакар головою замкнув навіс Фалько з правого флангу. Марко Манкозу в доданий арбітром час міг вивести свою команду вперед, але не зміг реалізувати пенальті. Та переможний м'яч Лечче таки забив – на старті другої половини. Сапонара подав після розіграшу кутового, а Фабіо Лучоні виграв другий поверх – 2:1!

Ця поразка завдала серйозний удар по чемпіонських амбіціях Лаціо. Ювентус може збільшити відрив до 10 очок.

Лечче без Шахова здобув сенсаційну перемогу над Лаціо: 31-й тур Серії А, вівторок

blog_ava
Реал планує заплатити Мбаппе 100 млн євро – ПСЖ не отримає жодної копійки
7 липня
8127
Теги
Італія Відеоновини Лечче Лечче Лаціо Лаціо Лечче - Лаціо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
19
хв
Динамо
21:30
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук