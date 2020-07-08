Почти роковое поражение Лацио в видеообзоре матча против Лечче

В рамках 31-го тура итальянской Серии А римский Лацио потерпел неожиданное поражение от Лечче (1:2) на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Команды резво начали матч, забив два мяча в течение 5 минут. Гол хозяев, однако, отменили из-за игры рукой. Зато к своевременному добиванию в исполнении Фелипе Кайседо арбитры претензий не имели – 0:1.

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Лечче отыгрался еще до перерыва, когда Хума Бабакар головой замкнул навес Фалько с правого фланга. Марко Манкозу в добавленное арбитром время мог вывести свою команду вперед, но не смог реализовать пенальти. Но победный мяч Лечче таки забил – на старте второй половины. Сапонара подал после розыгрыша углового, а Фабио Лучони выиграл второй этаж – 2:1!

Это поражение нанесло серьезный удар по чемпионским амбициям Лацио. Ювентус может увеличить отрыв до 10 очков.

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