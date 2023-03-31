Ваня Ордець не став героєм для України і навіть для своїх друзів на Росії, але несподівано став героєм матчу Бохума проти Айнтрахта (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Бохум відкрив рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок вкидання з ауту. Ордець головою скинув його під удар Лосільї, який парирував Трапп, однак на добиванні тут же зіграв Асано. 0:1!

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Втім, любитель московських тусовок не довго залишився без нагадування щодо своїх оборонних навичок. На 21-й хвилині Коло Муані легко втік від нього по лівому фангу й зайшов у штрафний, а Ордець кострубато навалився на Рандаля. Пенальті! Французький нападник впевнено його реалізував – 1:1!

Надалі Айнтрахт домінував. Франкфуртці за весь матч провели 29 ударів (проти 7 у гостей), награвши на 2,45 очікуваних голів без урахування забитого пенальті. Шалене марнотратство "орлів" могло бути покаране на 72-й хвилині, коли Штегер пострілом зі стандарту поцілив у поперечку – хоча Трапп усе контролював.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Підопічні Олівера Гласнера продовжили безвиграшну серію у Бундеслізі до п'яти матчів – як наслідок, Айнтрахт залишився на відстані у п'ять очок від четвертої позиції (і ця дистанція може збільшитись). Бохум набрав 26 залікових балів, відірвавшись від зони вильоту на 5 пунктів.

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